Дело Скрипаля: Бельгия решила выслать одного российского дипломата

Правительство Бельгии приняло решение выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

"Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

#BREAKING Belgium to expel one Russian diplomat over UK spy poisoning, says PM — AFP news agency (@AFP) 27 марта 2018 г.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. К ответным мерам также присоединился Североатлантический альянс – штат российской миссии при НАТО будет сокращен с 30 до 20 дипломатов.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.