Дело о госизмене: СМИ опубликовали письма украинских спецслужб, где Януковича предупреждают об угрозе со стороны РФ

Обвинение утверждает, что Янукович знал об угрозах, но не отреагировал

Главная военная прокуратура ГПУ предоставила копии документов, в которых Служба безопасности предупреждает бывшего президента Украины Виктора Януковича об угрозе со стороны России, пишет ТСН.

В одном из документов говорится, что украинские спецслужбы располагают информацией об агрессивной экспансии российского капитала во все сферы жизнедеятельности государства при активной поддержке руководства РФ с использованием спецслужб.

Во втором документе речь идет о поддержке сепаратистских настроений в Украине со стороны России и навязывании мыслей о вмешательстве РФ во внутренние дела государства.

Ранее прокурор Руслан Кравченко заявил в суде по делу о госизмене Януковича, что Служба безопасности предупреждала беглого экс-президента об угрозе со стороны России. По его словам, документы были рассекречены СБУ только 19 марта 2018 года, поступили к стороне обвинения 20 марта и 17 апреля - открыты стороне защиты.

Оболонский суд Киева присоединил к делу письма главы СБУ, датированные 15 января 2013 годом и 17 февраля 2014 годом.

Обвинение утверждает, что Янукович знал об угрозах, но не отреагировал.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.