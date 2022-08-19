Дело о геноциде украинцев: ЕС предоставил информацию Международному суду ООН в Гааге 19 августа, 22:49 Заседание Международного суда ООН по делу Украины против России о геноциде (Фото:@CIJ_ICJ / Twitter)

Европейский Союз предоставил Международному суду ООН в Гааге информацию в рамках дела Украины против России, в котором Украина обвиняет РФ в планировании актов геноцида во время войны.



Об этом сообщила пресс-служба суда в Гааге.

В сообщении указано, что ЕС подал в суд информацию по собственной инициативной, согласно нормам Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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Представительство Украины в ЕС выразило благодарность Европейскому Союзу за присоединение к делу Украины против России в Международном суде ООН.

26 июля заявление о привлечении к делу Украины против РФ по обвинениям в геноциде подала Латвия.



РФ 24 февраля начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение по всей линии российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.

Российские войска обстреливают и бомбят гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают гражданское население, используют украинцев с оккупированных территорий Донбасса как "пушечное мясо" и депортируют из Украины жителей временно захваченных украинских территорий.

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