Распространяла теорию заговора. Судья, которая пыталась повлиять на процесс по делу о катастрофе MH17, подала в отставку 25 июля, 10:51 MH17 (Фото:Клаус Блок Томсен / flickr)

В Нидерландах подала в отставку судья, которая хотела повлиять на процесс по делу об уничтожении гражданского малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17.

Об этом сообщает NOS.

Информацию подтвердил суд в Гааге.

Сообщается, что женщина работала советником в суде в Гааге. В этом месяце она получила выговор от Верховного суда за попытку донести теорию заговора своего брата до сведения судей, которые вели уголовный процесс. Брат женщины в своей книге заявил, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой. Судья раздала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17.

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Из-за этого ей запретили вести уголовные дела. Женщина назвала выводы Нидерландского совета безопасности и прокуратуры «преднамеренным и прозрачным сокрытием», а некоторые данные «манипуляцией и ложью».

Верховный суд постановил, что ее решения подорвали доверие к авторитету и беспристрастности судебной системы. Там добавили, что судья может высказывать свое мнение, но должен учитывать «влияние этих заявлений».

Самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года недалеко от Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом Бук российского производства. В результате катастрофы 2014 года погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Факт сбития рейса MH17 из российской ракеты Бук подтвердил суд в Гааге в ноябре 2022 года. Тогда суд приговорил трех фигурантов к пожизненному заключению. Одного из них, Игоря Гиркина, задержали в России.