МИД России вызвало посла Нидерландов из-за расследования катастрофы MH17
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Министерство иностранных дел России вызвало посла Нидерландов из-за дела MH17.
Об этом говорится в заявлении МИД России.
Расследователи авиакатастрофы ранее заявили, что разрешение на перемещение зенитно-ракетного комплекса Бук, с которого был сбит самолет, мог дать непосредственно российский диктатор Владимир Путин.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали работу совместной следственной группы (JIT) по делу MH17 «политизированной».
«Заявление совместной следственной группы о прекращении расследования — очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей односторонней обвинительной позиции. Отмечено, что российская сторона не признает результатов расследования, в котором не принимала полноценного участия и с которого изначально была устранена», — отметили в МИД россии.
Также там считают, что власти Нидерландов якобы препятствуют посольству России выполнять свои прямые функции, в частности работать с общественными и историко-мемориальными организациями и площадками, на которых обсуждают ключевые темы международной повестки дня, касающиеся России.
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Они были признаны виновными в убийстве 298 раз — за каждого пассажира и члена экипажа MH17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал. Признанные виновными должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.