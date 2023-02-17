МИД России вызвало посла Нидерландов из-за расследования катастрофы MH17 17 февраля, 16:52 Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Министерство иностранных дел России вызвало посла Нидерландов из-за дела MH17.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

Расследователи авиакатастрофы ранее заявили, что разрешение на перемещение зенитно-ракетного комплекса Бук, с которого был сбит самолет, мог дать непосредственно российский диктатор Владимир Путин.

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В российском внешнеполитическом ведомстве назвали работу совместной следственной группы (JIT) по делу MH17 «политизированной».

«Заявление совместной следственной группы о прекращении расследования — очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей односторонней обвинительной позиции. Отмечено, что российская сторона не признает результатов расследования, в котором не принимала полноценного участия и с которого изначально была устранена», — отметили в МИД россии.

Также там считают, что власти Нидерландов якобы препятствуют посольству России выполнять свои прямые функции, в частности работать с общественными и историко-мемориальными организациями и площадками, на которых обсуждают ключевые темы международной повестки дня, касающиеся России.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Они были признаны виновными в убийстве 298 раз — за каждого пассажира и члена экипажа MH17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал. Признанные виновными должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.

Инфографика: NV

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.