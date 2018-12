Дело Huawei. Китай задержал еще одного гражданина Канады

По словам представителя МИД КНР Лу Канга, на данный момент задержаны два гражданина Канады: предприниматель Майкл Спавор и бывший канадский дипломат Майкл Ковриг.

Как сообщает АР, Канада была проинформирована о задержаниях по дипломатическим каналам.

China detains two Canadians in apparent retaliation for Huawei executive arrest https://t.co/vL8Tyod5eC pic.twitter.com/dtrBWaUp95