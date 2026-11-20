«У меня есть информация о том, что тот департамент, который возглавляет Усов (вероятно, речь идет о генерале ГУР Дмитрии Усове, — Ред.), занимался якобы оперативным прикрытием, легендировал это тем, что они якобы передавали наркотики большими объемами в Россию во время войны, тем самым уничтожая здоровье их нации, замахиваясь на стратегическую цель, пытаясь подорвать само российское общество изнутри. Однако мы увидели, что колл-центры и сами наркотики, так называемые химические вещества, мефедрон начали появляться в Украине среди наших школьников. И мы понимаем, что они начали действовать здесь также в том же объеме, как они планировали в России. Исходя из тех обстоятельств, — не буду долго разъяснять, — по моему мнению, это была удачная спецоперация российских спецслужб», — сказал Червинский в эфире Radio NV.

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Он обратил внимание на то, что представители Химпрома «идут по грани» и утверждают, что не распространяли наркотики.

«Эти препараты не входили в список наркотических в Украине, и они даже готовы были платить взятки через правоохранительную систему для того, чтобы их туда не включали. То есть они пытались показывать, какая внутри прогнившая наша система. Как правоохранительные органы, которые должны бороться за здоровье нации, за такие ключевые моменты, стратегические, влияющие на национальную безопасность всего государства, наоборот, использовали их для того, чтобы обогащаться лично», — объяснил контрразведчик.

Он назвал это «продуманной операцией», потому что россиян и Буркина не в чем обвинить, а украинские спецслужбы и правоохранительные органы есть в чем.

Отвечая на вопрос, могло ли ГУР совместно с Химпромом проводить операции на территории России в пользу Украины, Червинский заявил

«Вспомним опиумные войны, которые были в Китае несколько веков назад. В принципе, это та же история, но это финансовое обогащение в первую очередь. Второе — это действительно влияние на здоровье нации. Могло быть такое взаимодействие, однако мы понимаем, что оно могло не привести к определенному результату, потому что сейчас я понимаю, что Буркин — это человек, работающий на российские спецслужбы, и потому это могла быть имитация. Основной задачей было коррумпирование и реализация этих наркотиков на территории Украины, Европы и всего мира. И это мы увидели».

Наркосиндикат Химпром — главное

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических колл-центров, торговле наркотиками, производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

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5 ноября начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало подтвердил, что лидер транснациональной преступной группировки Химпром Егор Левченко (Мексиканец) лично угрожал ему и его подчиненным. Перед этим прокурор САП Николай Карась, комментируя записи НАБУ, сделанные в рамках операции Карфаген, подтвердил Слідству.Інфо, что Мексиканец на них говорил именно о Торгале.

«„Бесит сильно тупая мразь, завтра снова обыски. Пошел ты на х*й, Торгало. $500 тысяч, если жену обольют кислотой“ — так на записях, обнародованных Нацполицией еще 22 апреля 2026 года, говорит лидер транснациональной преступной группировки Химпром Егор Левченко (Мексиканец). Он говорит о Дмитрии Торгале», — сообщили расследователи.

В новых записях НАБУ Мексиканец уже предлагал $2 млн за отстранение Торгала от должности в Нацполиции. Сумму и предложение фигурант называл, когда обсуждал предстоящие обыски в магазинах, где, по данным следствия, продавали наркотики.

6 ноября руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что главарь российского наркосиндиката Химпром обсуждал подкуп тогдашнего руководителя МВД Игоря Клименко, чтобы тот не инициировал запрет химических формул их наркотиков.

Абакумов отметил, что лидер картеля по кличке Мексиканец (Егор Буркин) искал возможность заблокировать решение Министерства внутренних дел о внесении синтетических веществ группировки в список запрещенных веществ.

Он подчеркнул, что детективы выясняют круг лиц, которые заявляли о своем влиянии на министра внутренних дел и планировали получить долю в криминальном бизнесе. Абакумов добавил, что наркосиндикат имел колоссальные теневые бюджеты и предлагал $2 млн только за увольнение одного должностного лица, которое отказывалось договариваться с ним.

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13 ноября блогер Василий Тимошенко опубликовал двухчасовое интервью с человеком, который называет себя Егором Буркиным. В интервью, продолжавшемся более двух часов, голос утверждает, что до начала операции Карфаген в Украине действовали около 1500 мошеннических колл-центров с оборотом в 2−3 млрд долларов. Деньги «оседали» у правоохранителей, работников колл-центров, арендодателей помещений и т. п. К работе в этой системе было вовлечено около 100 тысяч человек, утверждает мужчина. После начала операции Карфаген около 80−90% таких учреждений предположительно прекратили деятельность. Лицо, назвавшееся Буркиным, оценило ежегодные платежи украинским правоохранителям в 350−370 миллионов долларов, а объем средств, которые колл-центры заводили в Украину, — примерно в 20 миллиардов долларов в год.

В интервью, продолжавшемся более двух часов, голос утверждает, что до начала операции Карфаген в Украине действовали около 1500 мошеннических колл-центров с оборотом в 2−3 млрд долларов. Деньги «оседали» у правоохранителей, работников колл-центров, арендодателей помещений и т. п. К работе в этой системе было вовлечено около 100 тысяч человек, утверждает мужчина. После начала операции Карфаген около 80−90% колл-центров, вероятно, прекратили деятельность. Лицо, назвавшееся Буркиным, оценило ежегодные платежи украинским правоохранителям в 350−370 миллионов долларов, а объем средств, которые колл-центры заводили в Украину, — примерно в 20 миллиардов долларов в год.

Собеседник Тимошенко утверждает, что прикрытием колл-центров руководили непосредственно Андрей Осипов (известный как Криминал), первый заместитель начальника УправленияДДепартамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ Александр Ковальчук ипервый заместитель начальника ДЗНГСергей Дука. С двумя последними Буркин общался лично. Среди тех, кто получал деньги за то, чтобы «не вставлять палки в колеса», был, по словам лица, которое назвалось Буркиным, начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Антон Кравчук.Одним из участников системы онтакже назвал Сергея Кропиву— бывшего заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора, который, по его утверждению, оставлял себе часть средств, а остальное передавал тогдашнему генпрокурору Руслану Кравченко.

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Голос утверждает, что «все руководство» правоохранительной системы Украины «получало свою долю». На вершине, по его словам, находился заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который «курирует всю правоохранительную систему».