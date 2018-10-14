Дело Джамаля Хашкаджи: Саудовская Аравия в случае санкций за пропавшего журналиста пригрозила ответными санкциями

В случае санкций против Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи Эр-Рияд обещает принять ответные меры.
Об этом сообщает DW со ссылкой на источники SPA в правительстве страны.
"Королевство снова отмечает, что оно отвергает любые угрозы ввести экономические санкции или использовать политическое давление", - сообщил источник.
Неназванный представитель правительства добавил, что Саудовская Аравия ответит на любое действие еще более масштабным действием.
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Как вчера сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал "сурово наказать" Саудовскую Аравию, если страну признают виновной в исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи. Великобритания тоже разрабатывает санкционный список в отношении представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста.
Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.
Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017 году переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.
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