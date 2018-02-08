Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями США во время Олимпиады

Делегация КНДР не планирует встречаться с должностными лицами США во время зимних Олимпийских игр

Представители делегации КНДР не планируют встречаться с делегацией США во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел КНДР, сообщает DW.

"Мы четко указываем, что мы не готовы встречаться с американской стороной во время нашего визита в Южную Корею", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что Северная Корея "никогда не выпрашивала диалога с США и это не изменится в будущем".

По его словам, официальная делегация КНДР во время визита на Олимпиаду планирует отпраздновать спортивное событие, а не использовать ее как политическую площадку.

Ранее сообщалось, что младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

Возглавит же северокорейскую делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава страны Ким Ен Нам.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея.

9 января в результате переговоров двух Корей было принято соглашение об участии КНДР в олимпийских играх. Также на играх выступит объединенная сборная Кореи, которая примет участие в женском хоккейном турнире.