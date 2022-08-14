Делегация законодателей США прилетела на Тайвань

14 августа, 17:02
Сенатор-демократ Эд Марки в аэропорту Тайбей (Фото:Taiwan Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS)

Сенатор-демократ Эд Марки в аэропорту Тайбей (Фото:Taiwan Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS)

Делегация американских законодателей прибыла на Тайвань сообщает агентство Reuters. Это произошло всего через 12 дней после визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Посольство США на острове отмечает, что Тайвань в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион посетят пять законодателей во главе с сенатором-демократом Эдом Марки из Массачусетса. Они пробудут на острове 14−15 августа.

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Они встретятся с высокопоставленными лидерами Тайваня, говорится в сообщении посольства. Законодатели США планируют обсудить с ними американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Агентство Reuters сообщает, что делегация уже прибыла на остров и опубликовало фото американских чиновников в аэропорту острова.

Американские законодатели в аэропорту Тайбей (Фото: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS)
Американские законодатели в аэропорту Тайбей / Фото: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS
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2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня на Тайвань с 1997 года.

Ее визит сопровождался резкой критикой Пекина. 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем». После ее визита Китай повел военные учения военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

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Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Китай Тайвань Нэнси Пелоси

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