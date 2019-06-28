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Конгрессмены США встретятся с Зеленским и Коболевым в Киеве

Вчера, 18:51
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Steny H. Hoyer/Instagram

Steny H. Hoyer

Делегация конгрессменов США в рамках европейского тура в ближайшие дни встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым.

Об этом сообщается на сайте лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера.

«…делегация отправится в Киев (Украина), где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Делегация встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине. Делегация также обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с руководителем НАК Нафтогаз Андреем Коболевым», — сказано в сообщении.

Кроме того, конгрессмены посетят Бабий Яр и Майдан Независимости.

В свою очередь, Хойер в своем Твиттере написал: «Я с нетерпением жду визита делегации Конгресса в Данию, Украину, Венгрию и Люксембург в ближайшие дни, чтобы подтвердить важность альянса НАТО и решительную поддержку США демократии в Европе».

Сначала делегация посетит Данию, затем Украину, потом Венгрию и Люксембург.

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Теги:   Украина-США Конгрессмены Андрей Коболев Владимир Зеленский

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