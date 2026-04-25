Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что специальные посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер утром субботы, 25 апреля, отправятся в Пакистан для переговоров с Ираном .

Об этом сообщает CNN.

«Я могу подтвердить, что специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра утром снова отправятся в Пакистан для проведения переговоров, прямых переговоров — при посредничестве пакистанцев, которые были невероятными друзьями и посредниками на протяжении всего этого процесса — с представителями иранской делегации», — сказала она.

Реклама

Левитт также отметила, что иранцы связались с ними, «как их призвал президент», и попросили о личной встрече.

21 апреля американский президент Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и прекращения «воинственных действий» Израиля.

24 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Исламабаде сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в столицу Пакистана вечером — для возможного второго раунда мирных переговоров с Соединенными Штатами.