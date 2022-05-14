Зеленский встретился в Киеве с делегацией Сената США. Призвал признать РФ государством-спонсором терроризма 14 мая, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский встретился с делегацией Сената США, 14 мая 2022 года (Фото:Офис президента)

В Киев в субботу, 14 мая, прибыла с визитом делегация Сената США во главе с лидером республиканцев Митчеллом Макконнеллом. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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Как сообщает Офис президента, он назвал приезд делегации мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса и американцев. Зеленский отметил особую роль США в усилении санкционного давления на РФ и рассчитывает, что оно будет продолжаться.

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«Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир, — пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны[…] Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством спонсором терроризма», — сказал президент.

Владимир Зеленский и Митчелл Макконнелл / Фото: Офис президента

Также Зеленский назвал выдающимся событием закон о ленд-лизе, который 9 мая подписал американский лидер Джо Байден, и надеется, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования на $40 млрд для поддержки украинцев.

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