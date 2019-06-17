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Делегация нового правительства Молдовы начала официальный визит в США

Сегодня, 12:47
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Делегация нового правительства Молдовы начала официальный визит в США - фото

Nicu Popescu / Facebook

Молдавская делегация во главе с главой МИД Нику Попеску начала первый официальный визит в США.

Об этом министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску написал в Facebook.

«Один из первых официальных визитов, запланированных с момента установления правительства Майи Санду, — это тот, который я начал сегодня в США, одном из важнейших партнеров развития нашей страны. За ним будет несколько очень насыщенных дней, со многими встречами и официальными встречами в Вашингтоне», — отметил министр.

«Особым моментом моего визита в Америку будет встреча с нашей диаспорой», — добавил он.

Теги:   США Молдова

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