Делегации Украины и России съезжаются в Стамбул — СМИ
Переговоры Украины и РФ начнутся ближе к вечеру (иллюстративное фото) (Фото:МИД Беларуси/twitter.com)
Делегации Украины и России съезжаются в Стамбул, где 29−30 марта должен пройти очередной раунд переговоров, сообщает Украинская правда.
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Переговоры начнутся во вторник, 29 марта, и продлятся до 30 марта.
Источники УП отмечают, что «графики достаточно плавающие», делегации могут остаться еще на день-два в случае необходимости.