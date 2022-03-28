Делегации Украины и России съезжаются в Стамбул — СМИ 28 марта, 12:44 Цей матеріал також доступний українською Переговоры Украины и РФ начнутся ближе к вечеру (иллюстративное фото) (Фото:МИД Беларуси/twitter.com)

Делегации Украины и России съезжаются в Стамбул, где 29−30 марта должен пройти очередной раунд переговоров, сообщает Украинская правда.



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Переговоры начнутся во вторник, 29 марта, и продлятся до 30 марта.

Источники УП отмечают, что «графики достаточно плавающие», делегации могут остаться еще на день-два в случае необходимости.

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