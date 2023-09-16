США трактуют компромиссную декларацию G20 как «мощную» 16 сентября, 03:49 Саммит G20 в Индии (Фото:REUTERS/Амит Дэйв)

Итоговая декларация саммита G20 по Украине на самом деле является «мощной», заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, которого в пятницу, 15 сентября, цитирует СNN.

Салливан опроверг мнение о том, что коммюнике было «прохладным» в своей поддержке Украины, заявив, что озвученные там принципы и предложения являются «мощными».



«Во-первых, первостепенное значение территориальной целостности и суверенитета. Во-вторых, заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны является применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны. В-третьих, нападение на зерновую инфраструктуру и гражданскую инфраструктуру должно быть полностью исключено. И в-четвертых, угроза или применение ядерного оружия в конфликте, подобном этому, должна быть неприемлемой», — напомнил Салливан положения декларации.

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По его трактовке, это означает, что вместо заявлений о нейтралитете, страны критикуют действия России как неприемлемые.

Салливан добавил, что он не получил «никакой формальной — или, скорее, неформальной — реакции от Украины относительно коммюнике G20».

9 сентября группа 20 государств (G20) приняла согласованную декларацию на саммите в Нью-Дели, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но призывают все государства «воздерживаться от захвата территорий силой».

В МИД Украины заявили, что авторам декларации «нечем гордиться» и поблагодарили страны, которые по крайней мере «пытались включить в текст сильные формулировки».

