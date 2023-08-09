Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

9 августа, 16:14
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Лидеры G7 представляют декларацию о поддержке Украины, Вильнюс, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Лидеры G7 представляют декларацию о поддержке Украины, Вильнюс, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В среду, 9 августа, Латвия присоединилась к двусторонней Декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в Twitter.

Кариньш отметил, что Латвия вместе с международными партнерами будет поддерживать Украину в борьбе с Россией столько времени, сколько потребуется.

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Премьер-министр добавил, что Латвия будет ждать специального международного трибунала для России за агрессию против Украины.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В Офисе президента заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

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В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в пределах ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

  • усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д.);
  • укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);
  • техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.
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Украина взамен обязалась:

  • повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;
  • продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.

3 августа Офис президента сообщил, что Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Латвия Поддержка Украины Война России против Украины Саммит НАТО в Вильнюсе гарантии безопасности

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