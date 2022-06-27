Ермак о возможном дефолте РФ: Антироссийские санкции работают, их нужно усиливать 27 июня, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Ермак призвал усилить санкции против России после новостей о дефолте (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне новостей о дефолте России по валютным долговым обязательствам заявил о необходимости усилить санкции против РФ.

«Антироссийские санкции работают, поэтому нужно их усиливать. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт суверенного долга в иностранной валюте. Санкции перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам», — написал он в своем Telegram.

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Он отметил, что в конце 26 июня закончился льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате еще до 27 мая. В случае его пропуска последний срок считается дефолтом.

«Необходимы санкции против всей банковской системы РФ. Сейчас это важно сделать», — резюмировал Ермак.

Издание Bloomberg сообщило, что Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических западных санкций, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях, — ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только с западными кредиторами.

Несмотря на это, минфин России до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

25 мая США закрыли последний путь для России по обслуживанию своего суверенного долга. Не была продлена ключевая лицензия, которая позволяла РФ рассчитываться по государственным облигациям.

По состоянию на 27 мая со стороны России на счета инвесторов не поступили средства на сумму около $100 млн.

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