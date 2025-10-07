В сентябре Беларусь увеличила поставки бензина в Россию по железной дороге в четыре раза по сравнению с августом. Это связано с дефицитом топлива РФ, который возник после атак на энергетическую инфраструктуру страны-агрессора.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в этой области.

Несколько регионов России в последние недели ввели нормирование бензина и временно заморозили цены на популярные марки топлива из-за недостатка, возникшего после ударов дронов. Также Москва ограничила экспорт бензина и дизеля.

По данным источников агентства, в сентябре поставки бензина с белорусских НПЗ на российский внутренний рынок достигли 40 тысяч тонн, или около 14,5 тысяч баррелей в сутки. Поставки дизельного топлива составили 33 тысячи тонн.

При этом транзит белорусского бензина через российские порты для дальнейшего экспорта вырос лишь на 1% до 140 тысяч тонн. Беларусь пользуется российскими портами для перегрузки нефтепродуктов с марта 2021 года по соглашению с Москвой.

Вместе с тем, по подсчетам Reuters, за январь-сентябрь объемы таких перегрузок сократились почти на 40% в годовом измерении — до 1,17 млн тонн — из-за уменьшения объемов переработки нефти.

2 октября Служба внешней разведки Украины сообщила, что в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

В России усилился дефицит бензина, возникший после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Он достает центральных регионов страны, а цены на бензин рекордно растут.

При этом атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России, которые продолжаются с начала августа, обвалили экспорт нефтепродуктов страны-агрессора.