Ведущая потеряла сознание. Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании пришлось прервать из-за инцидента в студии 26 июля, 21:21 Риши Сунак и Лиз Трасс в студии TalkTV (Фото:Скриншот видео Harry Rutter / Twitter)

Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании пришлось остановить из-за инцидента в студии. Ведущая потеряла сознания во время прямого эфира.

Об этом сообщает BBC.

Глава МИД Лиз Трасс говорила о том, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, если добьется успеха, когда ее прервал грохот. Трасс отошла с подиума, а сама трансляция дебатов прервалась.

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Источник BBC сообщил, что дебаты прервались, потому что ведущая Кейт Макканн потеряла сознание. Она выступала одна, так как у ее коллеги Гарри Коула накануне обнаружили коронавирус.

Позже телеканал TalkTV подтвердил, что ведущая Кейт Макканн потеряла сознание в прямом эфире.

«Хотя она в порядке, медицинский совет заключался в том, что мы не должны продолжать дебаты», — написал канал в Twitter.

20 июля Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал голосования за следующего лидера Консервативной партии, которое проходило в несколько раундов среди депутатов-тори. Теперь за победителя будут голосовать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



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