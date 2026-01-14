Переговоры в Давосе: европейцы будут давить на Трампа ради его личной поддержки гарантий безопасности для Украины — FT
Европа обеспокоена уровнем личной приверженности президента США Дональда Трампа к поддержке Украины (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Союзники Украины во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе будут давить на президента США Дональда Трампа, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Киева после прекращения огня, пишет Financial Times со ссылкой на четырех чиновников.
Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют принять участие во встрече с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая может состояться в Давосе 21 января.
Также отдельную встречу планируют провести советники по национальной безопасности коалиции желающих, пишет FT.
На переговорах Трамп должен утвердить соглашение о гарантиях безопасности, заключенное на прошлой неделе в Париже между представителями Украины и командующим европейских сил США. Однако Европа обеспокоена уровнем личной приверженности Трампа к поддержке Украины после возможного прекращения огня, учитывая ряд пророссийских заявлений американского президента, говорится в материале.
«Без США ничего из этого не произойдет. До сих пор непонятно, что на самом деле думает по этому поводу Трамп», — заявил один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Британии и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.
Формальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонних обсуждений с Россией. Непонятно, какая часть предложений, разработанных Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой, если вообще будет принята, указывает FT.
По данным источника издания, во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп планируют подписать финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.
Всего на форуме в Давосе в этом году планируют принять участие почти 400 чиновников, включая президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, президента Аргентины Хавьера Милея и лидера Колумбии Густаво Петро.
В частности, шесть лидеров и президент ЕК Урсула фон дер Ляйен ознаменуют рекордный уровень посещаемости G7 на мероприятии в Давосе. Присутствие Трампа выдвинуло на первый план геополитику и критическую роль США в европейской безопасности на встрече, которая ранее должна была быть больше сосредоточена на искусственном интеллекте, новых технологиях и других бизнес-темах, пишет FT.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирался ехать в Давос, но, если Трамп организует встречу по Украине, он передумает, говорится в материале.
9 января издание The Telegraph сообщило, что лидеры США и Украины подпишут в рамках Всемирного экономического форума в Давосе соглашение о восстановлении на сумму $800 млрд.
13 января корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщал, что лидеры европейских стран, Канады, а также президент Еврокомиссии планируют принять участие в возможной встрече Зеленского и Трампа в Давосе.