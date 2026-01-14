Союзники Украины во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе будут давить на президента США Дональда Трампа , чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Киева после прекращения огня, пишет Financial Times со ссылкой на четырех чиновников.

Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют принять участие во встрече с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая может состояться в Давосе 21 января.

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Также отдельную встречу планируют провести советники по национальной безопасности коалиции желающих, пишет FT.

На переговорах Трамп должен утвердить соглашение о гарантиях безопасности, заключенное на прошлой неделе в Париже между представителями Украины и командующим европейских сил США. Однако Европа обеспокоена уровнем личной приверженности Трампа к поддержке Украины после возможного прекращения огня, учитывая ряд пророссийских заявлений американского президента, говорится в материале.

«Без США ничего из этого не произойдет. До сих пор непонятно, что на самом деле думает по этому поводу Трамп», — заявил один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Британии и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

Формальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонних обсуждений с Россией. Непонятно, какая часть предложений, разработанных Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой, если вообще будет принята, указывает FT.

По данным источника издания, во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп планируют подписать финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.

Всего на форуме в Давосе в этом году планируют принять участие почти 400 чиновников, включая президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, президента Аргентины Хавьера Милея и лидера Колумбии Густаво Петро.

В частности, шесть лидеров и президент ЕК Урсула фон дер Ляйен ознаменуют рекордный уровень посещаемости G7 на мероприятии в Давосе. Присутствие Трампа выдвинуло на первый план геополитику и критическую роль США в европейской безопасности на встрече, которая ранее должна была быть больше сосредоточена на искусственном интеллекте, новых технологиях и других бизнес-темах, пишет FT.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирался ехать в Давос, но, если Трамп организует встречу по Украине, он передумает, говорится в материале.

Инфографика: NV

9 января издание The Telegraph сообщило, что лидеры США и Украины подпишут в рамках Всемирного экономического форума в Давосе соглашение о восстановлении на сумму $800 млрд.

13 января корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщал, что лидеры европейских стран, Канады, а также президент Еврокомиссии планируют принять участие в возможной встрече Зеленского и Трампа в Давосе.