В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе начинается 56-й Всемирный экономический форум. В течение всей следующей недели, до 23 января, в горах Швейцарии мировые политические лидеры и бизнес-элиты будут обсуждать самые проблемные глобальные вопросы. А президент Украины Владимир Зеленский на полях Давоса , как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом.

«Давос начинает новую эру попыток справиться с мировым порядком, который расшатал Трамп», — так агентство Reuters подытоживает главный вызов, который будет стоять в этом году перед участниками Всемирного экономического форума. За считанные дни до его начала Трамп объявил о введении дополнительных пошлин для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании с Гренландией в ее составе.

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Тема Давоса 2026 звучит как Дух диалога. Для Украины важнейшим из этих швейцарских диалогов станет встреча Зеленского и Трампа. По данным Financial Times, к их переговорам могут присоединиться европейские лидеры: руководители Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Партнеры Украины в Давосе, вероятно, будут оказывать давление на Трампа, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Киева после прекращения огня, писала FT. Также отдельную встречу планируют провести советники по национальной безопасности Коалиции желающих.

Британская The Telegraph писала, что именно европейские политики предложили Зеленскому Давос как оптимальное место для подписания соглашения о восстановлении между Украиной и США на сумму $800 млрд. Этот документ, который называют также «соглашением о процветании», могут официально заключить в Швейцарии Трамп и Зеленский.

К этой встрече традиционно будет приковано пристальное внимание, ведь незадолго до форума в Давосе Трамп снова пытался переложить на Украину вместо России ответственность за неготовность к заключению мирного соглашения.

Непредсказуемая политика Трампа станет одним из крупнейших вызовов Давоса 2026, констатируют международные аналитики.

«На новом форуме многое предстоит обсудить: от того, как справиться с доктриной Монро в версии Трампа, который пытается установить верховенство США в Западном полушарии, до того, как искусственный интеллект меняет мир», — пишет Reuters. Агентство также напоминает, что для всех политических и бизнес-элит, которые соберутся в Давосе, «их видение глобального экономического порядка, основанного на правилах, будет проходить испытание на прочность».

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Журнал Time, который ежегодно готовит специальный выпуск в сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом, анонсирует, что искусственный интеллект будет еще одной ключевой темой многих дискуссий в Давосе. Речь пойдет и о том, как участники форума адаптируются «к эпохе, когда формирование глобального консенсуса исчезло, а на смену ему пришли национализм и популизм».

Официально Давос 2026 предложил для обсуждений пять основных тем:

сотрудничество во все более конкурентном мире;

новые источники роста;

лучшие инвестиции в людей;

внедрение инноваций с большей ответственностью и масштабом;

обеспечение благосостояния с учетом планетарных ограничений.

Среди ведущих гостей форума, кроме Дональда Трампа, будут Марк Карни, премьер-министр Канады; Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии; Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии; лидеры многих других стран Европы, Азии и Африки, в частности Хэ Лифен, вице-премьер Китая; Хавьер Милей, президент Аргентины и др. Также в Давос приедут руководители крупнейших международных организаций — от генсека ООН Антониу Гутерриша до Марка Рютте, генсека НАТО.

В Давос приедут около 1700 бизнес-лидеров, среди которых около 850 гендиректоров и председателей правлений крупнейших глобальных компаний, а также почти 100 руководителей компаний-«единорогов» и технологических дебютантов, «которые трансформируют отрасли и формируют будущее технологий во всем мире», подчеркивают организаторы. Среди руководителей компаний, которые будут в Швейцарии — руководители NVIDIA; Microsoft, Google, Palantir Technologies; OpenAI и др.

«Давос осветит, как правительства и бизнесы могут лучше инвестировать в людей, создавая устойчивую рабочую силу, поддерживая переход на новые навыки и улучшая благосостояние в эпоху глубоких изменений», — говорится в официальном анонсе форума.

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Одним из традиционных мероприятий станет Украинский дом в Давосе (19−22 января), который уже в восьмой раз откроет свои двери. Здесь обсудят справедливый и устойчивый мир для Украины, инвестиционный потенциал Украины и инновации в различных сферах — от обороны до государственного сектора.

С речью в Украинском доме выступит президент Владимир Зеленский.

«Нынешняя программа Украинского дома в Давосе основывается на убеждении, что опыт Украины на передовой и ее инновационный дух формируют не только логику восстановления страны, но и более широкие подходы к безопасности, развитию и сотрудничеству с Европой: от прорывных решений в сферах технологий и энергетики до развития новых экономических партнерств», — подчеркивают организаторы Украинского дома