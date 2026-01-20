Флаги стран-участниц на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, где в этом году на фоне войны в Украине и возвращения Дональда Трампа мировые лидеры ищут ответы на новый глобальный порядок. (Фото: REUTERS/Денис Балибуз)

Три топовых отечественных дипломата объяснили NV, чего стоит ждать Украине от форума в Давосе, на который лично приедет президент США Дональд Трамп, «вооруженный» сразу несколькими новыми идеями изменения мирового порядка.

«Неадекватность» президента США Дональда Трампа — такой странной, учитывая прошлые годы, станет главная тема нынешнего Всемирного экономического форума, стартовавшего 19 января в швейцарском Давосе. По крайней мере, именно такие ожидания от этого собрания топовых политиков западного и не только мира, представителей крупного бизнеса и аналитиков, у Владимира Огрызко, отечественного дипломата и бывшего главы МИД.

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Давос соберется на фоне того, что в Вашингтоне называют «финальными усилиями» по теме мирных переговоров ради завершения российского вторжения в Украину. Учитывая это, на форуме соберутся нужные люди — не только представители стран НАТО, но и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, два посланника Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также украинские делегаты — глава ОП Кирилл Буданов и секретарь Совбеза Рустем Умеров. Более того, швейцарский горнолыжный курорт посетит и сам президент США, а также его украинский коллега Владимир Зеленский.