Всемирный экономический форум в Давосе состоится без российских миллиардеров — Bloomberg 15 января, 16:09 Экономический форум в Давосе (Фото:REUTERS / Denis Balibouse)

Всемирный экономический форум в Давосе, который будет длиться с 16 по 20 января, состоится в этом году без участия российских олигархов, пишет Bloomberg .

Как отмечает издание, россияне стали нежелательными гостями из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Bloomberg добавляет, что на мероприятии не будет и представителей Китая, ведь страна по-прежнему переживает резкий всплеск заболеваемости COVID-19 и падение фондового рынка, из-за чего самые богатые люди страны потеряли в 2022 году 224 млрд долларов.

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Однако на форуме ожидается больше бизнесменов из Персидского залива — региона, который увеличивает свои доходы благодаря растущим ценам на нефть и репутации центра относительной стабильности.

Крупнейшей группой традиционно будут миллиардеры из США, откуда в Давос прибудут 33 бизнесмена.

Из Европы, несмотря на близость к швейцарскому горнолыжному курорту, будет всего 18 миллиардеров.

