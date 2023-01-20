«Ошеломляющее единство» в поддержке Киева, площадка для танковой коалиции и упрямство Шольца — главые итоги Давоса 2023 для Украины 20 января, 15:44 Сюжет Эксклюзив NV Олаф Шольц на встрече с делегацией США в Давосе заявил, что не намерен разрешать поставку танков Украине до аналогичного решения Белого дома (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

53-й Всемирный экономический форум в Давосе, который состоялся 16−20 января, стал площадкой для беспрецедентного единства политиков и бизнес-элитвокруг поддержки Украины, которому противоречила лишь позиция Германии относительно поставок танков для ВСУ.

Об этом в своих материалах пишут западные СМИ, подводя итоги самых знаковых для Украины событий и выступлений Давоса 2023.

NV собрал выдержки из нескольких подобных публикаций.

Видео дня

The Washington Post отмечает «ошеломляющий настрой» поддержки Украины, который в этот раз объединил элиты, собравшиеся в Давосе. Издание напоминает, что зачастую на Всемирном экономическом форуме заметен разрыв между тем, что публично говорят мировые лидеры, и тем, что на самом деле признают бизнес-элиты за закрытыми дверями. Однако относительно Украины в Давосе, «похоже, проявилось более широкое единство Запада». «Сам город был расположен к Украине», — пишет WP.

Если в течение многих лет на швейцарском курорте царили интересы российских олигархов, то теперь кремлевские чиновники и бизнесмены из РФ стали здесь персонами нон грата — «что заботит лишь немногих отдельных участников», подчеркивает издание. Его репортер пишет, что украинский павильон на главной улице Давоса, традиционно финансируемый Виктором Пинчуком, «был переполнен всю неделю», тогда как здание, где долгие годы располагался главный российский павильон, в этом году заняли представители Индии.



Издание называет примечательным тот факт, что «громче всего» в Давосе звучало требование отправить Украине дополнительное вооружение, а о своей твердой поддержке Киева заявляли не только политические лидеры, но и «многие крупные корпоративные шишки». Эта тенденция была заметна даже вопреки тому, что пока мало кто из дипломатов, политиков или бизнесменов был готов предсказать, чем закончится война.

Среди ключевых моментов Давоса 2023, засвидетельствовавших поддержу Украины, WP особо выделяет такие:

Яркий призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона предоставить Украине танки. «Дайте им танки! Терять абсолютно нечего, — заявил Джонсон, добавив, что мир должен больше доверять мужеству и боевому духу украинцев. — Мы постоянно недооценивали готовность и способность украинцев бороться и защищать свою родину. […] Они доказали, что мир совершенно не прав. Они стремятся к победе. Мы должны помочь им победить как можно быстрее».

Речь Ларри Финка, генерального директора крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, о планах по координации проекта финансирования реконструкции Украины объемом в миллиарды долларов. Флинк выразил надежду, что эта инициатива превратит страну в «маяк капитализма».

Дэвид Соломон, генеральный директор одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs, с уверенностью обсуждал послевоенное будущее Украины. «Нет никаких сомнений в том, что по мере восстановления [Украины] появятся хорошие экономические стимулы для реального дохода и реальных инвестиций», — сказал он.

Американский технологический гигант Palantir принял в своем павильоне вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова для участия в дискуссии об использовании программного обеспечения в войне против России.

Ряд европейских лидеров, включая премьер-министра Финляндии Санну Марин, подчеркнули, что их правительства будут оказывать полную поддержку Украине « столько, сколько потребуется».

столько, сколько потребуется». Члены двухпартийной делегации Конгресса США поддержали такое же мнение, что несколько развеяло опасения о возможном ослаблении американской поддержки на фоне политических разногласий в США.



«Г воздем сезона» на нынешнем форуме, по оценке WP, стал традиционный Украинский завтрак, организованный Фондом Пинчука, где приняли участие многие влиятельные западные министры и политиков, а также генеральные директора компаний и управляющие фондами.