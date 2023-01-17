Зеленская в Давосе передаст представителю Китая письмо от Зеленского 17 января, 19:57 Елена Зеленская в Давосе (Фото:Олена Зеленська / Facebook)

Первая леди Украины Елена Зеленская передаст представителю Китая письмо от президента Владимира Зеленского. Об этом она заявила во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 17 января.

По словам Зеленской, она передаст вице-премьеру Госсовета Китая Лю Хэ письмо для Си Цзиньпина. Первая леди также сказала, что у нее есть письма для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.



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Зеленская представила на форуме в Давосе украинскую формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех военнопленных и депортированных, удерживаемых в России. Она отметила, что Украина уже получила положительные ответы от многих стран, которые готовы сотрудничать ради реализации формулы мира.



"…Мир в нашем понимании не равен перемирию. Чтобы смогли вернуться домой наши люди, разбросанные по миру. Чтобы с фронта вернулись родители, сыновья и дочери. Чтобы снова воссоединились семьи, разъединенные войной. Единство — то, что возвращает мир", — подчеркнула она.

16−20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Тема форума в Давосе 2023 года — Сотрудничество во фрагментированном мире.

