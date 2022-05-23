Россия — за бортом, Украина — в центре повестки. Пять причин, которые делают особенным нынешний форум в Давосе 23 мая, 11:07 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский дом на форуме в Давосе (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Сегодня в швейцарском Давосе начинается основная часть сессий Всемирного экономического форума. Давосский форум 2022 продлится до 26 мая, в этом году он является особенным в силу ряда причин.

Война России против Украины — главные события 23 мая

НВ напоминает, что из-за чего Давос 2022 называют особо примечательным.



1. Давосского форума в привычном формате не было более двух лет, он впервые проходит весной

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Последний раз участники Всемирного экономического форума имели возможность приехать в швейцарский Давос в январе 2020 года. Тогда вспышка коронавируса в китайском Ухане еще не была объявлена пандемией, а одним из самых ярких моментов форума стала заочная перепалка президента США Дональда Трампа и шведской активистки Греты Тунберг о серьезности климатических вызовов для человечества. С тех пор мир существенно изменился.

В январе 2021 года Давосский форум провели в виртуальном формате, а очередной Всемирный экономический форум, запланированный на январь 2022 года, пришлось перенести на май из-за вспышки коронавирусного штамма Омикрон.

Форум в Давосе традиционно проходит зимой, и в этом году его участники впервые будут лицезреть не заснеженные альпийские склоны, а зеленые майские луга. Событие открылось 22 мая, его основные сессии продлятся с 23 до 26 мая, в них примут участие более 2 тыс. человек — влиятельные представители мировых политических и бизнес-элит, включая 50 глав государств и правительств.

Среди них — канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комиссар США по климату Джон Керри.

2. Война в Украине станет центральной темой форума

Хотя участников форума в Давосе будут окружать идиллические зеленые пастбища Альп, «атмосфера события совсем не весенняя», подчеркивает DW: ее омрачает война в Украине и глобальные последствия российского вторжения, включая новые угрозы голода и нищеты — все эти темы и будут главными на форуме.

С Украиной связаны несколько важнейших событий Всемирного экономического форума 2022. Среди них:

специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского ( 23 мая в 12:15 по Киеву) — вместе с предшествующим вступительным словом основателя и главы ВЭФ Клауса Шваба речь украинского лидера открывает сессии, помеченные в программе форума как « обязательные к просмотру»;

23 мая в 12:15 по Киеву) — вместе с предшествующим вступительным словом основателя и главы ВЭФ Клауса Шваба речь украинского лидера открывает сессии, помеченные в программе форума как обязательные к просмотру»; сессия Дух стойкости: украинские голоса — ее проведут сразу вслед за получасовым выступлением Зеленского при модерации Шваба ( среди выступающих будут первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, народный депутат Евгения Кравчук, гендиректор Смарт-Холдинг Юлия Кирьянова и представитель Kyiv Hub Ульяна Автономова);

ее проведут сразу вслед за получасовым выступлением Зеленского при модерации Шваба среди выступающих будут первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, народный депутат Евгения Кравчук, гендиректор Смарт-Холдинг Юлия Кирьянова и представитель Kyiv Hub Ульяна Автономова); дискуссия с участием братьев Кличко 23 мая, и отдельная сессия мэра Киева Виталия Кличко ( состоится в четверг, 26 мая), где дополнительно обсудит планы восстановления Киева и необходимую помощь для этого;

состоится в четверг, 26 мая), где дополнительно обсудит планы восстановления Киева и необходимую помощь для этого; сессия, посвященная реагированию на гуманитарный кризис в Украине ( 23 мая),

23 мая), общение участников Давоса 2022 с министром иностранным дел Украины Дмитрием Кулебой ( среда, 25 мая), после чего вечером состоится его пресс-конференция;

среда, 25 мая), после чего вечером состоится его пресс-конференция; международный Д і я Саммит Brave Ukraine ( пройдет 24 мая на полях форума), где вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров примет участие в обсуждении цифровой Украины, кибервойны, а также трансформации управления и новой политики хранения и обмена данными, радикального упрощения государственных услуг и т. д. ;

пройдет 24 мая на полях форума), где вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров примет участие в обсуждении цифровой Украины, кибервойны, а также трансформации управления и новой политики хранения и обмена данными, радикального упрощения государственных услуг ; работа Украинского дома , со-организаторами которого выступили Фонд Виктора Пинчука, Western NIS Enterprise Fund и Horizon Capital, который официально откроется днем в понедельник, 23 мая. Вечером в этот день, в 21:00 по Киеву, также запланировано 45-минутное общение с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи, а днем следующего, в 16:00 по Киеву, — с первой леди Еленой Зеленской. А 25 мая в Украинском доме обсудят европейские перспективы Украины и программу восстановления страны объемом до $1 трлн ( заявлено участие премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы ЕБРР, IFC и шведского фонда SIFEM).

, со-организаторами которого выступили Фонд Виктора Пинчука, Western NIS Enterprise Fund и Horizon Capital, который официально откроется днем в понедельник, 23 мая. Вечером в этот день, в 21:00 по Киеву, также запланировано 45-минутное общение с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи, а днем следующего, в 16:00 по Киеву, — с первой леди Еленой Зеленской. А 25 мая в Украинском доме обсудят европейские перспективы Украины и программу восстановления страны объемом до $1 трлн заявлено участие премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы ЕБРР, IFC и шведского фонда SIFEM). традиционный Украинский завтрак в Давосе ( его тема в этом году: «Каким будет дальнейший ход войны и как будет выглядеть будущее Украины и мира после ее окончания?») Американский журналист Фарид Закария выступит модератором разговора с главой МИД Кулебой, профессором истории Тимоти Снайдером, главным редактором журнала The Economist Занни Минтон Беддос, депутатами Верховной Рады.

Украину также обсудят в контексте тем глобального продовольственного кризиса и энергетической безопасности, новой холодной войны и проблемы безопасности Европы, новых миграционных потоков, пересмотра политики партнерства ЕС, дискуссиях о возвращении Запада на мировую сцену и возможной смерти глобализации. А отдельная сессия в четверг, 26 мая, будет посвящена работе журналистов по освещению войны в Украине.



3. Впервые за десятилетия форум в Давосе пройдет без России

Участники из России в этом году не приглашены на Всемирный экономический форум, а в помещении традиционного Русского дома в Давосе на время саммита открыли Российский дом военных преступлений. Экспозиция из почти 5 тыс. фотографий и соответствующие видеокадры демонстрируют гостям форума разрушительные последствия российского вторжения в Украину.

«Я уверен, что это было правильное решение», — сказал президент ВЭФ Берге Бренде, комментируя отказ приглашать представителей России в Давос в 2022 году.

Как напоминает агентство Bloomberg, изоляция России в этом году резко контрастирует с тем, как Давосский форум отреагировал на вторжение РФ в Крым и на Донбасс в 2014 году. После того официальное присутствие России в Давосе несколько сократилось, однако российские олигархи по-прежнему имели возможность приезжать на форум и закатывать там вечеринки, знаменитые своим изобилием и изысками.

Агентство также напоминает, что после развала СССР форум в Давосе играл важную роль для России — с тех пор, как в 1996 году, несколько олигархов заключили так называемый Давосский пакт, согласившись объединить свои медиа-ресурсы и финансовую силу в поддержку переизбрания Бориса Ельцина. С тех пор численность российской делегации лишь росла, а вечеринки становились все более грандиозными. Хотя в 2018 году Россия угрожала бойкотировать форум после того, как США ввели санкции против Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски и Андрея Костина.

4. Вызовы 2022 года называют самыми серьезными за всю полувековую историю Давосского форума

С тех пор, как участники первого Давосского форума собрались в Швейцарии в 1971 году, еще никогда в своей истории ВЭФ не сталкивался с такими беспрецедентными глобальными проблемами, как сейчас, отмечают мировые СМИ. Среди них — не только война в Украине и ее обширные, затрагивающее весь мир последствия (геополитические и экономические), но и восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, а также попытки международного сообщества замедлить разрушительное воздействие климатического кризиса на нашу планету.

«Нынешний Всемирный экономический форум в Давосе станет самым актуальным и знаменательным с момента его основания более 50 лет назад», — заявил в преддверии события основатель ВЭФ немецкий экономист Клаус Шваб, основатель и бессменный исполнительный директор Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года.

«Сегодня все, за что выступает Давос, — глобализация, либерализм, свободный рыночный капитализм, представительная демократия — похоже, оказалось под угрозой», — констатирует масштаб глобальных вызовов американская New York Times.

5. Давос 2022 может стать еще одной отправной точкой « плана Маршалла» для Украины

Влиятельное финансовое издание Financial Times включило проблему поствоенного восстановления Украины в свой топ-5 самых важных тем, за развитием которых стоить следить на Давосском форуме 2022. Издание напоминает, что украинские чиновники проведут в Швейцарии ряд знаковых встреч, в том числе с генсеком НАТО, главой Еврокомиссии, канцлером Германии.

«Большой вопрос заключается в том, смогут ли делегаты добиться прогресса [в разработке] инвестиционного плана последующего восстановления Украины, подобного плану Маршалла», — отмечает FT.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде накануне его открытия подтвердил, что выступает за создание такого «плана Маршалла» для Украины. В интервью Süddeutschen Zeitung он заявил, что речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах, где частный сектор также должен сыграть важную роль в восстановлении страны.

«Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению — по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен план Маршалла», — отметил Бренде.

По его словам, на форуме в Давосе он намерен озвучить призыв к такому плану.

«Для этого мы также соберем руководителей компаний под девизом Генеральные директора для Украины», — резюмировал Бренде.

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