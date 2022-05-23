Россия — за бортом, Украина — в центре повестки. Пять причин, которые делают особенным нынешний форум в Давосе
Украинский дом на форуме в Давосе (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Сегодня в швейцарском Давосе начинается основная часть сессий Всемирного экономического форума. Давосский форум 2022 продлится до 26 мая, в этом году он является особенным в силу ряда причин.
Война России против Украины — главные события 23 мая
НВ напоминает, что из-за чего Давос 2022 называют особо примечательным.
1. Давосского форума в привычном формате не было более двух лет, он впервые проходит весной
Последний раз участники Всемирного экономического форума имели возможность приехать в швейцарский Давос в январе 2020 года. Тогда вспышка коронавируса в китайском Ухане еще не была объявлена пандемией, а одним из самых ярких моментов форума стала заочная перепалка президента США Дональда Трампа и шведской активистки Греты Тунберг о серьезности климатических вызовов для человечества. С тех пор мир существенно изменился.
В январе 2021 года Давосский форум провели в виртуальном формате, а очередной Всемирный экономический форум, запланированный на январь 2022 года, пришлось перенести на май из-за вспышки коронавирусного штамма Омикрон.
Форум в Давосе традиционно проходит зимой, и в этом году его участники впервые будут лицезреть не заснеженные альпийские склоны, а зеленые майские луга. Событие открылось 22 мая, его основные сессии продлятся с 23 до 26 мая, в них примут участие более 2 тыс. человек — влиятельные представители мировых политических и бизнес-элит, включая 50 глав государств и правительств.
Среди них — канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комиссар США по климату Джон Керри.
2. Война в Украине станет центральной темой форума
Хотя участников форума в Давосе будут окружать идиллические зеленые пастбища Альп, «атмосфера события совсем не весенняя», подчеркивает DW: ее омрачает война в Украине и глобальные последствия российского вторжения, включая новые угрозы голода и нищеты — все эти темы и будут главными на форуме.
С Украиной связаны несколько важнейших событий Всемирного экономического форума 2022. Среди них:
- специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского (23 мая в 12:15 по Киеву) — вместе с предшествующим вступительным словом основателя и главы ВЭФ Клауса Шваба речь украинского лидера открывает сессии, помеченные в программе форума как «обязательные к просмотру»;
- сессия Дух стойкости: украинские голоса — ее проведут сразу вслед за получасовым выступлением Зеленского при модерации Шваба (среди выступающих будут первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, народный депутат Евгения Кравчук, гендиректор Смарт-Холдинг Юлия Кирьянова и представитель Kyiv Hub Ульяна Автономова);
- дискуссия с участием братьев Кличко 23 мая, и отдельная сессия мэра Киева Виталия Кличко (состоится в четверг, 26 мая), где дополнительно обсудит планы восстановления Киева и необходимую помощь для этого;
- сессия, посвященная реагированию на гуманитарный кризис в Украине (23 мая),
- общение участников Давоса 2022 с министром иностранным дел Украины Дмитрием Кулебой (среда, 25 мая), после чего вечером состоится его пресс-конференция;
- международный Дія Саммит Brave Ukraine (пройдет 24 мая на полях форума), где вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров примет участие в обсуждении цифровой Украины, кибервойны, а также трансформации управления и новой политики хранения и обмена данными, радикального упрощения государственных услуг
и т. д.;
- работа Украинского дома, со-организаторами которого выступили Фонд Виктора Пинчука, Western NIS Enterprise Fund и Horizon Capital, который официально откроется днем в понедельник, 23 мая. Вечером в этот день, в 21:00 по Киеву, также запланировано 45-минутное общение с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи, а днем следующего, в 16:00 по Киеву, — с первой леди Еленой Зеленской. А 25 мая в Украинском доме обсудят европейские перспективы Украины и программу восстановления страны объемом до $1 трлн (заявлено участие премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы ЕБРР, IFC и шведского фонда SIFEM).
- традиционный Украинский завтрак в Давосе (его тема в этом году: «Каким будет дальнейший ход войны и как будет выглядеть будущее Украины и мира после ее окончания?») Американский журналист Фарид Закария выступит модератором разговора с главой МИД Кулебой, профессором истории Тимоти Снайдером, главным редактором журнала The Economist Занни Минтон Беддос, депутатами Верховной Рады.
Украину также обсудят в контексте тем глобального продовольственного кризиса и энергетической безопасности, новой холодной войны и проблемы безопасности Европы, новых миграционных потоков, пересмотра политики партнерства ЕС, дискуссиях о возвращении Запада на мировую сцену и возможной смерти глобализации. А отдельная сессия в четверг, 26 мая, будет посвящена работе журналистов по освещению войны в Украине.
3. Впервые за десятилетия форум в Давосе пройдет без России
Участники из России в этом году не приглашены на Всемирный экономический форум, а в помещении традиционного Русского дома в Давосе на время саммита открыли Российский дом военных преступлений. Экспозиция из почти 5 тыс. фотографий и соответствующие видеокадры демонстрируют гостям форума разрушительные последствия российского вторжения в Украину.
«Я уверен, что это было правильное решение», — сказал президент ВЭФ Берге Бренде, комментируя отказ приглашать представителей России в Давос в 2022 году.
Как напоминает агентство Bloomberg, изоляция России в этом году резко контрастирует с тем, как Давосский форум отреагировал на вторжение РФ в Крым и на Донбасс в 2014 году. После того официальное присутствие России в Давосе несколько сократилось, однако российские олигархи по-прежнему имели возможность приезжать на форум и закатывать там вечеринки, знаменитые своим изобилием и изысками.
Агентство также напоминает, что после развала СССР форум в Давосе играл важную роль для России — с тех пор, как в 1996 году, несколько олигархов заключили так называемый Давосский пакт, согласившись объединить свои медиа-ресурсы и финансовую силу в поддержку переизбрания Бориса Ельцина. С тех пор численность российской делегации лишь росла, а вечеринки становились все более грандиозными. Хотя в 2018 году Россия угрожала бойкотировать форум после того, как США ввели санкции против Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски и Андрея Костина.
4. Вызовы 2022 года называют самыми серьезными за всю полувековую историю Давосского форума
С тех пор, как участники первого Давосского форума собрались в Швейцарии в 1971 году, еще никогда в своей истории ВЭФ не сталкивался с такими беспрецедентными глобальными проблемами, как сейчас, отмечают мировые СМИ. Среди них — не только война в Украине и ее обширные, затрагивающее весь мир последствия (геополитические и экономические), но и восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, а также попытки международного сообщества замедлить разрушительное воздействие климатического кризиса на нашу планету.
«Нынешний Всемирный экономический форум в Давосе станет самым актуальным и знаменательным с момента его основания более 50 лет назад», — заявил в преддверии события основатель ВЭФ немецкий экономист Клаус Шваб, основатель и бессменный исполнительный директор Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года.
«Сегодня все, за что выступает Давос, — глобализация, либерализм, свободный рыночный капитализм, представительная демократия — похоже, оказалось под угрозой», — констатирует масштаб глобальных вызовов американская New York Times.
5. Давос 2022 может стать еще одной отправной точкой «плана Маршалла» для Украины
Влиятельное финансовое издание Financial Times включило проблему поствоенного восстановления Украины в свой топ-5 самых важных тем, за развитием которых стоить следить на Давосском форуме 2022. Издание напоминает, что украинские чиновники проведут в Швейцарии ряд знаковых встреч, в том числе с генсеком НАТО, главой Еврокомиссии, канцлером Германии.
«Большой вопрос заключается в том, смогут ли делегаты добиться прогресса [в разработке] инвестиционного плана последующего восстановления Украины, подобного плану Маршалла», — отмечает FT.
Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде накануне его открытия подтвердил, что выступает за создание такого «плана Маршалла» для Украины. В интервью Süddeutschen Zeitung он заявил, что речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах, где частный сектор также должен сыграть важную роль в восстановлении страны.
«Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению — по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен план Маршалла», — отметил Бренде.
По его словам, на форуме в Давосе он намерен озвучить призыв к такому плану.
«Для этого мы также соберем руководителей компаний под девизом Генеральные директора для Украины», — резюмировал Бренде.
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