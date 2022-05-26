На краю пропасти. Как богатые и влиятельные в Давосе пытались оградить мировую экономику от влияния войны в Украине — обзор западных СМИ 26 мая, 18:24 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Панельная дискуссия ВЭФ «Европейское единство в дезорганизованном мире» при участии премьер-министров Дании, Ирландии и Словакии, глав Европейского парламента и Европейского центрального банка (Фото:Arnd Wiegmann / REUTERS)

Без российской икры и с большими проблемами из-за России: западная пресса подводит итоги экономического форума в Давосе, где больше всего обсуждалась мировая экономика и убытки, которые она терпит из-за войны в Украине.

В этом году война России против Украины стала центральной темой пятидневного Всемирного экономического форума (ВЭФ), общий настрой которого британская газета The Guardian называет «мрачным» и даже «апокалиптичным».

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«Вторжение может стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить», — цитирует издание выступление 91-летнего финансиста-миллиардера Джорджа Сороса.

Подобные мрачные мнения высказали и другие участники форума. Так, один из чиновников отметил, что в начале 2020 года немыслимой казалась глобальная пандемия, в январе 2021-го — спровоцированный Дональдом Трампом штурм Капитолия в Вашингтоне, а в начале 2022-го — война России против Украины.

«Почему мы должны считать, что с началом войны немыслимое закончилось?», – сказал он. Тем временем глава НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул: даже если Россия удержится от соблазна нажать ядерную кнопку, она может добиться эскалации конфликта другим способом.

Иногда казалось, что встреча проходит не в мае 2022 года, а в июле 1914-го или августе 1939-го, когда мир стоял на краю пропасти, констатирует The Guardian.

Участники форума проявили полную солидарность с Украиной и при этом единогласно признали: война плохо повлияет на мировую экономику. Вопрос только в том, насколько плохо. И тут прогнозы разнятся от легкой стагфляции к глобальной депрессии. О смягчении санкций против России в Давосе речь не шла, но присутствующие согласились: Путин располагает экономическим оружием — энергоносителями и продовольствием, и уже продемонстрировал свою готовность это оружие применять.

Наибольшей угрозой для мира гости Давоса признали именно продовольственный шантаж, включая блокирование Россией черноморских портов и вывоз зерна с оккупированных украинских территорий. «Цены на продукты питания растут, растут, растут и растут, — констатировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. — Мы можем сократить потребление бензина, когда рост замедлится, но мы должны есть каждый день».

Сегодня развивающиеся страны сталкиваются с тройной угрозой — продовольственного, топливного и финансового кризиса, добавляет Ахим Штайнер, администратор Программы развития ООН. Между тем, разрушительное влияние пандемии растянулось во времени из-за жестких карантинных ограничений в Китае, ведущих к ослаблению мирового спроса и появлению дополнительных узких мест в цепочках снабжения. А продвижение в борьбе с изменением климата тормозит наращивание потребления угля в качестве заменителя российского газа. И все же, один лучик света пробил хмурое настроение Давоса, признает The Guardian: в долгосрочной перспективе обличенная войной в Украине проблема зависимости от российских энергоносителей может ускорить переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

В дискуссиях ВЭФ Россию упоминали очень часто — при том, что представителей этой страны на мероприятии не было, ведь организаторы отозвали их приглашения после начала войны против Украины. Отсутствие россиян в Давосе – впервые за последние 30 лет – очень символично, считают журналисты американской газеты The Wall Street Journal . Ведь эти три десятилетия прошли под знаком глобализации и экономической интеграции, которые ныне оказались под ударом из-за возобновления конкуренции между большими державами и фрагментации глобальных цепей поставок. Встречи в Давосе были символом эпохи глобализации, которая, по мнению многих участников, теперь закончилась. Война в Украине ускорила ее конец.

Произошел и еще один сдвиг: если после распада СССР западные правительства сократили свои оборонные расходы, направив «дивиденды мира» на социальные и другие государственные программы, то теперь они наращивают военные расходы.

Именно через встречи в Давосе Россия и другие бывшие советские республики впервые вышли в широкий мир и начали свою интеграцию в мировую экономику, цитирует газета Дэниела Ергина, вице-председателя S&P Global и историка энергетики, который посещает ВЭФ с начала 1990-х годов. С приходом к власти российского диктатора Владимира Путина гости из РФ стали заметными фигурами на форуме. В частности, алюминиевый магнат Олег Дерипаска и другие российские олигархи, многие из которых сейчас находятся под санкциями Запада, ежегодно устраивали в Давосе расточительные вечеринки с шампанским и икрой.

После нападения на Украину организаторы форума обнародовали заявление, в котором осудили российскую агрессию. «Это было сознательное решение, — прокомментировал The Wall Street Journal спикер ВЭФ Ян Цопф. — Как следствие мы не пригласили российских официальных лиц. Еще и для соблюдения [условий] международных санкций». Всего, по его словам, у форума около 1 тыс. партнеров, которые платят за статус участника, и около 20 из них — россияне.

Тем временем опустевший без представителей РФ Русский дом в Давосе украинская сторона превратила в «Дом российских военных преступлений», где организовала выставку ужасающих фотографий жертв войны в Украине. «Русский дом всегда продавал мировым инвесторам российскую историю, а теперь должен рассказывать довольно горькую правду», – пишет интернет-ресурс немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle .

Русский дом был ключевой площадкой для презентации России мировому сообществу инвесторов в Давосе. В 2020 году, когда форум последний раз проводился в очном формате, дом посетили более 2 тыс. участников из 85 стран, среди которых были и американский миллиардер Рэй Далио и член королевской семьи Катара шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

В этом году в бывшем Русском доме по-прежнему раздаются голоса россиян. Но в этот раз они не обращаются к потенциальным инвесторам, пишет Deutsche Welle. Вместо этого там звучат голоса российских солдат, которые звонят по телефону родственникам домой и рассказывают о том, что совершают в Украине. На фоне этих рассказов в Доме российских военных преступлений демонстрируют фильм, смонтированный из тысяч фотографий жертв войны России против Украины.

«Раньше это было место, где Россия представила себя миру. Для нас очень важно, что мы здесь говорим о российской реальности», — говорит Бйорн Гельдгоф, один из кураторов выставки и художественный руководитель Pinchuk Art Centre в Киеве.

Украина еще никогда не отправляла в Давос такую большую делегацию, как в этом году. Множество мероприятий и заседаний было посвящено разрушенной войной стране. «Если мы расскажем историю этой трагедии как можно громче, это может спасти чью-то жизнь, — цитирует издание украинского миллиардера Виктора Пинчука. — Мы надеемся, что политики во всем мире наконец-то решат как можно быстрее отправить в Украину оружие и усилить санкции против России».

После аннексии украинского Крыма ВЭФ продолжал сотрудничать с Россией. В прошлом году на мероприятии во второй раз за его историю выступал российский диктатор Путин, который, как известно, в течение многих лет поддерживал личные отношения с основателем ВЭФ Клаусом Швабом. Но уже через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину Шваб осудил российскую агрессию и зверства, а форум заморозил все связи с российскими олигархами и организациями.

«Мы бы хотели строить мосты, способствуя диалогу. Но у нас явно сложилась ситуация, когда одна нация или один человек не хочет участвовать в таком диалоге, — прокомментировал Deutsche Welle спикер ВЭФ Цопф. – Но если эта ситуация изменится? ВЭФ, безусловно, будет готов сыграть роль посредника и попытаться построить мосты».

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