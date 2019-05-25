«Давно пора». Волкер отреагировал на решение Международного трибунала по украинским морякам Сегодня, 18:54 1076 Цей матеріал також доступний українською U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr Волкер положительно оценил решение Трибунала ООН по украинским морякам U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.

«России давно пора освободить членов экипажа и украинские суда, которые были незаконно захвачены», — написал он в своем Twitter.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

