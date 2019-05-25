«Давно пора». Волкер отреагировал на решение Международного трибунала по украинским морякам
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.
«России давно пора освободить членов экипажа и украинские суда, которые были незаконно захвачены», — написал он в своем Twitter.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.
Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).
В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.
В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.
25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.