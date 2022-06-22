Премьер Грузии обвинил Арахамию в том, что тот блокировал статус кандидата для его страны. Нардеп ответил 22 июня, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду, 22 июня, обвинил народного депутата Украины Давида Арахамию в том, что он помешал Тбилиси получить статус кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Во время выступления в парламенте Гарибашвили назвал Арахамию «другом наших оппонентов» и заявил, что тот был «одним из главных инициаторов, который настаивал на непредоставлении статуса кандидата Грузии».



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«Европе был выдвинут ультиматум, что, если Грузия получит статус кандидата, они будут очень разочарованы… Нам известно, что господин Арахамия, человек с грузинской фамилией, выступает с позорными обвинениями… Их [оппозиции] друзья обвинили нас в том, что мы, правительство, якобы инструктируем спецслужбы помогать российским подсанкционным компаниям. До сегодняшнего дня ни один факт этого не представлен», — сказал грузинский премьер.

В своем Telegram-канале Давид Арахамия опубликовал обращение, в котором отверг обвинения Гарибашвили и заявил, что тот распространяет дезинформацию «по заказу одного олигарха».

«Совершенно недавно на заседании ПАСЕ он [Гарибашвили] заявил о том, что Арахамия якобы ездил в Европу и США и отговаривал брать Грузию в кандидаты ЕС. Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновал концепцию о том, что господин Иванишвили [грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили] является олигархом пророссийского плана, который имеет марионеточное правительство, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу», — заявил нардеп.



По словам Арахамии, Украина будет максимально помогать Грузии становиться членом ЕС. Он призвал «не обращать внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства».

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

До этого Гарибашвили заявлял, что, по его мнению, Грузия «больше заслуживает» статуса кандидата на вступление в ЕС, чем Украина и Молдова. Глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе также намекал, что Украина и Молдова получили рекомендацию стать кандидатами на вступление в ЕС исключительно из-за вторжения России и его последствий, хотя сама Грузия якобы провела больше реформ.

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