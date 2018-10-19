Давайте не портить прекрасный вечер: Меркель и Макрон пошли на пиво и отказались обсуждать Brexit - видео

На фоне не вполне удачных консультаций по Brexit в Брюсселе глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сходили на пиво.

Соответствующие фото и видео опубликовали в соцсетях очевидцы неожиданного визита европейских лидеров в один из местных баров, куда они пришли после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

По словам помощника Макрона, сходить на пиво им предложил глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель, чтобы отметить его переизбрание и отвлечься от переговоров по Brexit, передает Reuters.

Кроме того, компанию им составил также премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

В то же время обсуждать политические дела европейские лидеры в этот вечер отказались, чтобы не испортить его.

"Прошу вас, сегодня прекрасный вечер. Давайте не будем его портить", - ответила Меркель, когда кто-то из посетителей спросил ее насчет Brexit.

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

В свою очередь глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает. По его словам, соглашения по Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по границе между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией.

17 октября представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону. Он предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что в ответ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на уступки в вопросе границы между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного королевства.