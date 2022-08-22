В России угрожают Эстонии из-за якобы «укрывательства» украинки, которую ФСБ объявила «убийцей» Дугиной 22 августа, 16:53 Дочь путинского пропагандиста Александра Дугина Дарья погибла в результате взрыва в авто (Фото:Tsargrad.tv / Handout via REUTERS)

Депутат путинской партии Единая Россия Владимир Джабаров угрожает Эстонии «жесткими действиями РФ» из-за того, что в стране якобы находится Наталья Вовк, которую спецслужбы страны-агрессора объявили «убийцей» дочери идеолога «русского мира» Дарьи Дугиной.

В понедельник, 22 августа, Джабаров написал в Telegram-канале, что, если Эстония «откажется выдать» Наталью Вовк, «есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства».



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Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что, «думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина».

Ранее в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дарьи Дугиной за два дня, и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве «подозревается» гражданка Украины Наталья Вовк и ее дочь София Шабан.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели. Подоляк добавил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев говорил, что ответственность за убийство Дугиной взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют штамп российской пропаганды о «братских народах».

Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.

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