Разведка США считает, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы — NYT 5 октября, 21:36 Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной (Фото:Tsargrad.tv / Handout via REUTERS)

Американская разведка считает, что за убийством Дарьи Дугиной, дочери «идеолога Путина» Александра Дугина, стоят спецслужбы Украина, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные официальные лица США.

По словам официальных лиц, США не принимали участия в организации нападения и не знали об операции заранее. Также, по словам источников, Вашингтон выступил бы против.

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По данным СМИ, на прошлой неделе в правительстве США поделились тщательной оценкой убийства Дугиной и возможного украинского соучастия.

Издание пишет, что Вашингтон обеспокоен тем, что такие атаки, хотя и имеют символическое значение, не оказывают прямого влияния на поле боя и могут спровоцировать Москву нанести собственные подобные удары.

«Американские официальные лица были разочарованы отсутствием прозрачности Украины в отношении ее военных и тайных планов, особенно на территории России», — пишет NYT.

Некоторые американские официальные лица в комментарии СМИ предположили, что целью операции был отец погибшей россиянки российский ультранационалист Дугин, и что проводившие ее оперативники полагали, что он будет находиться в машине со своей дочерью.

Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.

22 августа в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дугиной за два дня и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной.

В Нацгвардии заявили, что Наталья Вовк никогда не служила в Азове, а российские пропагандисты этим фейком пытаются оправдать решение о признании подразделения Нацгвардии «террористической организацией». В Азове также опровергли фейк россиян.