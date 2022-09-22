Медведчук на данном этапе нужен российской ФСБ — Буданов 22 сентября, 20:35 Кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников (Фото:ОП)

Российская сторона согласилась обменять подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на украинских пленных военнослужащих, поскольку он важен для ФСБ.

Об этом сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов во время брифинга о возвращении из российского плена защитников Мариуполя.

«Медведчук на данном этапе наиболее нужен именно ФСБ, а не кому-то конкретно. Потому что это личность, через которую напрямую шло финансирование агентурных сетей», — сказал он.

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Он уточнил, что именно через Медведчука шло финансирование некоторых чиновников и «наполнение негласного бюджета ФСБ».

«Поэтому он им крайне необходим. Это и средство влияния и заработка, отмывания денег. Вот и главная причина, почему они так за него боролись», — добавил Буданов.

В ночь 22 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука.

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