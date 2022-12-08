На фоне поражений на фронте в Кремле готовятся к перераспределению власти — разведка 8 декабря, 17:19 Россия планирует призывать 17-летних парней на оккупированных украинских территориях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Элиты России готовятся к перераспределению власти после поражения в войне против Украины, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

В эфире Апостроф TV Юсов отметил, что в России готовятся к перераспределению власти после будущего поражения в войне против Украины.

По его словам, в России сейчас между собой борются ультраконсервативные группы за то, кто будет «большим имперцем» по сравнению с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что после поражения элиты в РФ будут думать о других вещах, их позиционирование изменится.

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Юсов также отметил, что мобилизация в России не прекращается и есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны призыва в оккупационные войска. По его словам, Россия планирует призывать 17-летних парней на оккупированных украинских территориях.

«Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся», — заявил он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 080 своих военных, за минувшие сутки — 340.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что Путин потерпел поражение по всем направлениям в Украине.

По данным главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года. В Минобороны отмечали, что мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.