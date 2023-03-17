Кремль паникует из-за будущего поражения России в войне, но полон решимости воевать дальше — разведка Эстонии 17 марта, 16:53 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Dmitry Lobakin/Pool via REUTERS)

Российское руководство, по данным разведки Эстонии, крайне нервничает по поводу возможного военного поражения в Украине, однако Кремль полон решимости воевать дальше.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на Службу внешней разведки Эстонии.

По данным ведомства, радикальная фракция правящей элиты пытается «выйти на первый план», но в то же время и менее радикальные слои российского руководства начали делать довольно экстремистские заявления.

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«Их поведение может быть признаком паники; возможно, они осознали, что война в Украине была огромной ошибкой, которую невозможно исправить, и что единственный путь — продолжать воевать, причем все более радикальными методами», — говорится в отчете разведки.

Эстонские спецслужбы не исключают, что российский диктатор Владимир Путин специально создал такую ситуацию в политических элитах.

«Это также может быть частью тактики Путина — позволить радикалам выйти на первый план, чтобы показать, что в случае его исчезновения у руля встанет еще более экстремистская группа», — отмечают в Службе внешней разведки.

В ведомстве предполагают, что такая тактика объясняет благосклонность Путина к владельцу ЧВК Вагнер Евгению Пригожину и лидеру Чечни Рамзану Кадырову, которые являются одними из самых радикальных представителей в российских политических кругах.

Если «рост влияния радикалов в правящей элите» действительно является частью плана Путина, то эта стратегия может навредить ему самому, отмечают в эстонской разведке. В какой-то момент диктатору будет «трудно обуздать ультрарадикалов, ободренных их растущим влиянием». И в этом плане Пригожин и Кадыров особенно опасны, так как «у каждого из них, по сути, есть своя частная армия», говорится в отчете ведомства.