Кремль может готовить провокации «под чужим флагом» внутри самой России — польская разведка

16 февраля, 23:12
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Публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки российскими спецслужбами терактов на территории РФ (Фото:Reuters)

Публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки российскими спецслужбами терактов на территории РФ (Фото:Reuters)

Польская разведка предполагает, что российские спецслужбы могут готовить провокации «под чужим флагом» внутри самой России.

Об этом сообщил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын в Twitter.

Он отметил, что российская пропаганда продолжают информационную войну, основной вектор которой направлен против союзников Украины, чтобы «придать правдоподобность лживым тезисам и преступным действиям Кремля».

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«На этот раз пропагандистские разоблачения были «раскрыты» Службой внешней разведки России, которая со ссылкой на «достоверные сведения» сообщает о причастности «военных сил США к вербовке боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды» для совершения терактов с их участием в России и СНГ», — пишет он.

Жарын отмечает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки российскими спецслужбами терактов на территории РФ.

«Обвинение Вашингтона в планах проведения терактов на территории России и СНГ может быть формой подготовки информационно-пропагандистской базы для возможных диверсионных операций, проводимых российскими спецслужбами в России», — пишет он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Кремль Разведка Спецслужбы РФ Войска РФ Российские спецслужбы

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