Источник в Пентагоне сообщил, что РФ бросает на Бахмут десятки тысяч необученных и плохо оснащенных солдат — СМИ 23 января, 21:15 По оценке США, войска РФ «плохо экипированы и плохо обучены» (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Войска РФ бросают на фронт в районе Бахмута десятки тысяч плохо оснащенных и необученных солдат, сообщает репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«Россия направляет десятки тысяч мобилизованных пополнений для укрепления ослабленных боевыми действиями в Бахмуте позиций на Украине», — пишет Детч в Twitter.

Он добавил, что, по оценке США, эти войска «плохо экипированы и плохо обучены».

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Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 121 480 своих военных, за прошедшие сутки — 720.