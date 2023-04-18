Данные НАТО и США: Россия еще не передала ядерное оружие Беларуси 18 апреля, 20:08 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщили во вторник, 18 апреля, что Россия пока не передавала ядерное оружие Беларуси.

Об этом сообщает CNN.

НАТО еще не видело «каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции», заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО добавил, что угроза передать Минску ядерное оружие «является частью модели, которую мы наблюдаем на самом деле многие годы — особенно после вторжения в Украину — опасной и безответственной ядерной риторики».

По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией.

Шерман также сказала, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала угрозу «без сомнения опасной эскалацией».

Она отметила, что Запад наблюдал и беспокоился тем, что российский диктатора Владимир Путин может применить «то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска».

«Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь — это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом», — сказала Шерман.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд.

Также он заявил, что к 1 июля в Белоруссии завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием.