Данные НАТО и США: Россия еще не передала ядерное оружие Беларуси
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщили во вторник, 18 апреля, что Россия пока не передавала ядерное оружие Беларуси.
Об этом сообщает CNN.
НАТО еще не видело «каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции», заявил Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что угроза передать Минску ядерное оружие «является частью модели, которую мы наблюдаем на самом деле многие годы — особенно после вторжения в Украину — опасной и безответственной ядерной риторики».
По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией.
Шерман также сказала, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала угрозу «без сомнения опасной эскалацией».
Она отметила, что Запад наблюдал и беспокоился тем, что российский диктатора Владимир Путин может применить «то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска».
«Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь — это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом», — сказала Шерман.
25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд.
Также он заявил, что к 1 июля в Белоруссии завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием.