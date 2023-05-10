Кремль пригласил лидеров нескольких стран в Москву на 9 мая, чтобы создать живой щит — разведка 10 мая, 17:06 Путин 9 мая рядом с президентами Казахстана Касим-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкат Мирзиоевым, сзади — премьер Армении Никол Пашинян (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Кремль пригласил в Москву лидеров нескольких стран на парад к 9 мая, чтобы создать живой щит на Красной площади.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона

«Живым щитом они обеспечили Красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать», — сказал он.

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Юсов добавил, что если бы Украина что-то хотела сделать в Москве 9 мая, эффект был бы заметен. Он напомнил, что целью ВСУ являются военные объекты, а не пропагандистские мероприятия.

«Вообще главная опасность вчера для жителей РФ исходила собственно от их же режима», — подчеркнул представитель украинской разведки.

В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме раритетного Т-34, в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет (8 тысяч).

Участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в параде 9 мая в Москве рядом с военным преступником Путиным МИД Украины назвал «аморальным и недружественным шагом».