Никто не следит более пристально за войной России против Украины, чем Китай — директор ЦРУ 9 марта, 21:25 Уильям Бернс (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Директор ЦРУ Уильям Бернс убежден, что глава Китая Си Цзиньпин пристально следит за ходом войны России против Украины.

Об этом сообщает СNN.

«Я действительно думаю, что никто не наблюдал более внимательно за опытом Владимира Путина в Украине, чем Си Цзиньпин», — сказал он.

По мнению Бернса, глава Китая «в какой-то степени отрезвился», когда увидел солидарность западных стран и их способность выдержать некоторые экономические издержки после введения против России санкций.

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В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

По данным Reuters, США ищут поддержки союзников по возможному введению санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь России в войне против Украины.