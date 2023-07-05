Россия потеряла около 220 тысяч своих солдат с начала вторжения в Украину — Минобороны Британии 5 июля, 18:42 По данным украинского Генштаба, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 700 военных. (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

По данным Минобороны Британии, страна-агрессор Россия потеряла более 220 тысяч своих солдат и более шести тысяч единиц военной техники с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы членов британского парламента.

«По нашим оценкам, с начала конфликта около 220 000 российских военнослужащих были убиты или ранены», — заявил Хиппи.

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Также, по оценкам минобороны Британии, с начала войны было уничтожено более 6 200 единиц российской бронетехники.

Хиппи уточнил, что были ликвидированы приблизительно:

2050 основных боевых танков,

80 самолетов,

95 вертолетов,

250 беспилотных летательных аппаратов,

12 военно-морских кораблей всех классов;

более 1000 артиллерийских систем всех типов.

«Конкретное количество наемников ЧВК Вагнер, убитых и раненых с конца февраля 2023 года, неизвестно, однако группировка, скорее всего, продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года», — отметил он.

По данным украинского Генштаба, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 700 военных.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский говорил, что потери оккупационной армии РФ во время контрнаступления ВСУ часто в восемь-десять раз превышают потери украинской армии.