Россия потеряла около 220 тысяч своих солдат с начала вторжения в Украину — Минобороны Британии
По данным украинского Генштаба, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 700 военных. (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
По данным Минобороны Британии, страна-агрессор Россия потеряла более 220 тысяч своих солдат и более шести тысяч единиц военной техники с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы членов британского парламента.
«По нашим оценкам, с начала конфликта около 220 000 российских военнослужащих были убиты или ранены», — заявил Хиппи.
Также, по оценкам минобороны Британии, с начала войны было уничтожено более 6 200 единиц российской бронетехники.
Хиппи уточнил, что были ликвидированы приблизительно:
- 2050 основных боевых танков,
- 80 самолетов,
- 95 вертолетов,
- 250 беспилотных летательных аппаратов,
- 12 военно-морских кораблей всех классов;
- более 1000 артиллерийских систем всех типов.
«Конкретное количество наемников ЧВК Вагнер, убитых и раненых с конца февраля 2023 года, неизвестно, однако группировка, скорее всего, продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года», — отметил он.
По данным украинского Генштаба, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 700 военных.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский говорил, что потери оккупационной армии РФ во время контрнаступления ВСУ часто в восемь-десять раз превышают потери украинской армии.