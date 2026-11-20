Дания высылает российского военного атташе из страны
Копенгаген обязал российского военного атташе покинуть страну (Фото: pixabay.com)
Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и обязала его покинуть страну в течение семи дней. Копенгаген уже уведомил российского посла об этом решении.
Об этом 20 ноября заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в эфире телеканала TV2.
По словам главы МИД Дании, российский представитель должен покинуть страну в течение недели.
Это произошло после задержания в Дании двух мужчин, подозреваемых в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner по заказу российской разведки.
По словам Расмуссена, у датских властей нет сомнений в причастности российских спецслужб к этому преступлению. В связи с инцидентом Дания также планирует сократить количество виз, выдаваемых гражданам России. Министр призвал другие страны Евросоюза последовать этому примеру.
Кроме того, власти Дании заявили о намерении отменить обязательство принимать в портах страны суда, связанные с Россией.
Kyivstoner, настоящее имя которого — Альберт Васильев, — украинский блогер, музыкант и бывший участник группы Грибы. Популярность он получил благодаря юмористическим видео и скетчам.
До начала полномасштабного вторжения Васильев долгое время жил в России. Накануне 24 февраля 2022 года он находился в Киеве, а после начала войны переехал в США, объяснив это наличием американского гражданства. Он ведет блог на русском языке и продолжает выпускать песни. Давал интервью российскому блогеру Юрию Дудю.
13 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве удалось предотвратить нападение на гражданина Украины. СМИ писали, что речь шла о Kyivstoner.