Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и обязала его покинуть страну в течение семи дней. Копенгаген уже уведомил российского посла об этом решении.

Об этом 20 ноября заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в эфире телеканала TV2.

По словам главы МИД Дании, российский представитель должен покинуть страну в течение недели.

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Это произошло после задержания в Дании двух мужчин, подозреваемых в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner по заказу российской разведки.

По словам Расмуссена, у датских властей нет сомнений в причастности российских спецслужб к этому преступлению. В связи с инцидентом Дания также планирует сократить количество виз, выдаваемых гражданам России. Министр призвал другие страны Евросоюза последовать этому примеру.

Кроме того, власти Дании заявили о намерении отменить обязательство принимать в портах страны суда, связанные с Россией.

Kyivstoner, настоящее имя которого — Альберт Васильев, — украинский блогер, музыкант и бывший участник группы Грибы. Популярность он получил благодаря юмористическим видео и скетчам.

До начала полномасштабного вторжения Васильев долгое время жил в России. Накануне 24 февраля 2022 года он находился в Киеве, а после начала войны переехал в США, объяснив это наличием американского гражданства. Он ведет блог на русском языке и продолжает выпускать песни. Давал интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

13 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве удалось предотвратить нападение на гражданина Украины. СМИ писали, что речь шла о Kyivstoner.