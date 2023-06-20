Дания утвердила пакет военной помощи Украине на 2023−2028 годы 20 июня, 19:20 Флаг Дании (Фото:torben7400 / Pixabay)

Дания утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму 2,95 млрд евро на 2023−2028 годы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Великолепные новости из Копенгагена: парламент Дании одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023−2028 годы. Спасибо моим дорогим друзьям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену и народу Дании», — говорится в сообщении Резникова.

Видео дня

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что каждое «рычание Леопарда и залп Цезаря» — это салют в их честь.

«Каждое рычание Леопарда и залп Цезаря — это салют в вашу честь. А ваше участие в „коалиции птиц“ придаст этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся», — написал Алексей Резников.

17 июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна готова передать Украине истребители F-16 при условии, что США одобрят эти поставки.

Ранее власти Дании сообщили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на й базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.