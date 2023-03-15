Дания согласовала создание фонда на миллиард долларов для помощи Украине 15 марта, 11:30 Дания создаст фонд для помощи Украине (Фото:Pixabay/torben7400)

Дания создаст фонд в размере 1 миллиарда долларов для гражданской, военной и бизнес-помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 15 марта, соответствующее решение согласовало правительство Дании и большинство партий в парламенте страны.



«Это в значительной степени отражение пожеланий Украины, которые кроме военной и гуманитарной помощи, сейчас также касаются восстановления», — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.



Видео дня

Средства фонда назначены на помощь в 2023 году.

Ранее Николаевская область подписала с Данией меморандум по восстановлению региона Речь идет не только о восстановлении в Николаевской области жилья, но и о рабочих местах.