Дания согласовала создание фонда на миллиард долларов для помощи Украине

15 марта, 11:30
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Дания создаст фонд для помощи Украине (Фото:Pixabay/torben7400)

Дания создаст фонд для помощи Украине (Фото:Pixabay/torben7400)

Дания создаст фонд в размере 1 миллиарда долларов для гражданской, военной и бизнес-помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 15 марта, соответствующее решение согласовало правительство Дании и большинство партий в парламенте страны.

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«Это в значительной степени отражение пожеланий Украины, которые кроме военной и гуманитарной помощи, сейчас также касаются восстановления», — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

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Средства фонда назначены на помощь в 2023 году.

Ранее Николаевская область подписала с Данией меморандум по восстановлению региона Речь идет не только о восстановлении в Николаевской области жилья, но и о рабочих местах.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Помощь Дания Война России против Украины

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