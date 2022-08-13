Дания согласна с запретом на выдачу виз россиянам

13 августа, 17:09
Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)

Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)

Правительство Дании выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Однако предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.

Об этом заявил министр иммиграции Дании Кааре Дибвад комментарии politiken.dk.

Он подчеркнул, что только за пять месяцев 2022 года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз в Данию, чем за весь 2021 год. По словам Дибвада, он удивлен этими цифрами.

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«То, что предложила Эстония, разумно. Выступить с общеевропейский ответом. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Вот почему ЕС — это рамки, в которых это должно быть сделано», — подчеркнул министр.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

Инфографика: НВ

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Европа Евросоюз Визы Дания Визы с Россией

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