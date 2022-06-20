Исторический день. Дания официально присоединилась к общей оборонной политике ЕС 20 июня, 17:13 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащий Дании (Фото:forsvaret.no)

Дания 20 июня официально уведомила Евросоюз о присоединении к общей политике ЕС в сфере обороны и безопасности. Это решение поддержали на референдуме.

Об этом в своем Twitter написал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что благодаря этому безопасность Европы повысится.

«Я получил официальное уведомление о присоединении Дании к нашей Общей политике безопасности и обороны. Благодаря этому Европа станет еще более объединенной, защита ЕС — еще сильнее, и это повысит нашу способность действовать», — сообщил он.

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Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод назвал этот день историческим и тоже подтвердил передачу официальных документов.

«Я только что проинформировал наших партнеров из ЕС, что Дания упраздняет отказ от обороны. Последний шаг перед тем, как мы сможем поучаствовать с 1 июля. Мы готовы активизироваться и взять на себя больше ответственности, чем европейская безопасность», — подчеркнул он.

Справка: общая политика ЕС в сфере обороны и безопасности является основным компонентом общей общей политики ЕС во внешней политике и безопасности. Она предполагает постоянное структурное сотрудничество армий стран — членов Евросоюза, возможное развертывание военных или гражданских миссий для поддержания мира или предотвращения конфликтов. Также эта общая политика фактически предполагает общую оборону Евросоюза от любых внешних агрессивных действий.

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