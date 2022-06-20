Исторический день. Дания официально присоединилась к общей оборонной политике ЕС

20 июня, 17:13
Цей матеріал також доступний українською
Военнослужащий Дании (Фото:forsvaret.no)

Военнослужащий Дании (Фото:forsvaret.no)

Дания 20 июня официально уведомила Евросоюз о присоединении к общей политике ЕС в сфере обороны и безопасности. Это решение поддержали на референдуме.

Об этом в своем Twitter написал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что благодаря этому безопасность Европы повысится.

Читайте также:
Оборонная поддержка. Британия и Дания в августе проведут донорскую конференцию по Украине

«Я получил официальное уведомление о присоединении Дании к нашей Общей политике безопасности и обороны. Благодаря этому Европа станет еще более объединенной, защита ЕС — еще сильнее, и это повысит нашу способность действовать», — сообщил он.

Видео дня
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1538812977834561536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538812977834561536%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F80241-daniya-oficiyno-priyednalasya-do-spilnoji-oboronnoji-politiki-yes

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод назвал этот день историческим и тоже подтвердил передачу официальных документов.

«Я только что проинформировал наших партнеров из ЕС, что Дания упраздняет отказ от обороны. Последний шаг перед тем, как мы сможем поучаствовать с 1 июля. Мы готовы активизироваться и взять на себя больше ответственности, чем европейская безопасность», — подчеркнул он.

https://twitter.com/JeppeKofod/status/1538783250168045569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538783250168045569%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F80241-daniya-oficiyno-priyednalasya-do-spilnoji-oboronnoji-politiki-yes

Справка: общая политика ЕС в сфере обороны и безопасности является основным компонентом общей общей политики ЕС во внешней политике и безопасности. Она предполагает постоянное структурное сотрудничество армий стран — членов Евросоюза, возможное развертывание военных или гражданских миссий для поддержания мира или предотвращения конфликтов. Также эта общая политика фактически предполагает общую оборону Евросоюза от любых внешних агрессивных действий.

https://www.youtube.com/watch?v=nWiPLlP6b0I
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Европа Евросоюз Дания Безопасность

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X