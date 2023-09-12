Дания выделит Украине самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ 12 сентября, 19:18 Флаг Дании (Фото:Erik Lyngsøe / Pixabay)

Во вторник, 12 сентября, Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 833 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.

Эта будет самая масштабная военная помощь от Дании с 24 февраля 2022 года.

Сперва Украина получит 617 миллионов долларов в 2023 году. В следующем году Силы обороны получат 209 миллионов долларов военной помощи, а в 2025 году — 7 миллионов долларов.

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В этот пакет входят: боевые машины пехоты, танковые боеприпасы, зенитные пушки, а также другое вооружение. Полное содержимое военного пакета помощи министерство не раскрывает.

«После более чем полутора лет войны мы почти исчерпали наши оборонные запасы. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность более целенаправленных совместных закупок и международного сотрудничества, которые отвечают потребностям Украины здесь и сейчас», — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

8 сентября Дания передала Украине первые десять танков Leopard 1A5. Это не последние поставки такой техники.

1 сентября министерство иностранных дел Дании сообщило, что правительство запланировало увеличение помощи Украине на гражданские нужды — новая сумма превышает 200 млн евро.