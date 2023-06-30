Дания выделила новый пакет помощи для Украины на 190 миллионов долларов 30 июня, 16:57 Флаг Дании (Фото:torben7400 / Pixabay)

В пятницу, 30 июня, Дания выделила более 190 млн долларов, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также в пакет помощи войдут ракеты для ПВО.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

В оборонном ведомстве отметили, что высоким спросом в Украине пользуются ракеты для ПВО, другие виды боеприпасов, транспортные средства для саперных работ. Также в Минобороны добавили, что были выделены финансы на закупку артиллерийских снарядов.

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«Это часть пакета пожертвований для Украины, по которым правительство сегодня провело консультации с Советом по внешней политике», — говорится в сообщении.

И.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что сегодняшний пакет помощи посылает важный сигнал о том, что Дания будет на стороне Украины столько, сколько необходимо.

«Я счастлив, что под эгидой ЕС мы совместно закупаем артиллерийские боеприпасы и безвозмездно передаем их Украине, что является абсолютно необходимым для освободительной борьбы Украины», — добавил чиновник.

Троелс Лунд Поульсен сообщил, что Дания выделит почти 44 млн долларов на совместные закупки ЕС артиллерийских боеприпасов для Украины.

«Международное сотрудничество абсолютно необходимо для постоянной поддержки борьбы украинцев за свободу. К сожалению, кажется, что война затягивается, и с помощью многочисленных пожертвований мы и наши союзники посылаем сильный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе», — добавил и.о. министра обороны Дании.

Пакет помощи был составлен на основе потребностей и запросов со стороны Украины.