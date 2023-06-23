Дания обратилась к США за помощью в подготовке украинских пилотов на F-16 23 июня, 10:52 F-16 (Фото:REUTERS/Лукаш Гловала)

Дания обратилась к США за помощью в подготовке украинских пилотов на F-16, сейчас этот вопрос рассматривается, сообщил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер на брифинге.

«То, что мы ожидаем в будущем, так это то, что до конца года, очевидно, обучение F-16 начнется в Европе. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы реализовать это обучение, но опять же голландцы и датчане возглавят программу», — заявил он.

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Райдер добавил, что, согласно стандартам, поскольку F-16 — это американский самолет, запрос на возможность его применения третьей стороной является одним из требований для проведения такого вида обучения.

Разработку программы подготовки украинских пилотов на F-16 возглавят Нидерланды и Дания.

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Ранее власти Дании сообщили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на й базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

17 июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна готова передать Украине истребители F-16 при условии, что США одобрят эти поставки.